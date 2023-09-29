Dolar, Euro ve Sterlinde son durum... Döviz piyasası hızlı başladı! 29 Eylül güncel döviz alış satış fiyatları...

Döviz piyasada sürekli dalgalanması nedeniyle sıkı bir şekilde takip edilir. Bu nedenle insanlar dolar, euro ve sterlinin günlük değişimini de takip etmek isterler. Piyasadaki hareketliliğe göre değer bulan veya kaybeden döviz kuru yakından ve uzun süreli izlendiğinde iyi bir yatırım aracı da olabilir. 29 Eylül 2023 günü döviz piyasasındaki son durum nedir?

Dünyanın her yerinde döviz en çok takip edilen para birimleri olarak karşımıza çıkar. Yatırım yapmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir yol olan borsa ve döviz alım satımından kâr elde edebilmek için piyasayı iyi takip etmek gerekir.

29 EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,36

Dolar Satış: 27,45

Euro Alış: 28,95

Euro Satış: 29,00

Sterlin Alış: 33,39

Sterlin Satış: 33,71

29 SERBEST PİYASADAKİ EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI