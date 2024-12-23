Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: Kritik verilere dikkat!

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başladı. Altın yatırımcıları, özellikle ABD’de açıklanacak tüketim harcamaları verilerini yakından takip ediyor. Bu veriler, altın piyasasında önemli hareketlere yol açabilir.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: Kritik verilere dikkat!
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Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararı altın fiyatlarını etkileyebilecek bir diğer kritik gelişme. Perşembe günü saat 14:00’te duyurulacak bu kararın, gram ve çeyrek altın fiyatlarında dalgalanma yaratması bekleniyor.

Altın Fiyatları (23 Aralık 2024):

Gram Altın: 2.972 TL
Çeyrek Altın: 4.859 TL
Yarım Altın: 9.749 TL
Cumhuriyet Altını: 20.317 TL
ONS Altın: 2.627 Dolar
Altın piyasasında yaşanacak gelişmeler, hem uluslararası hem de yerel faktörlerle şekillenmeye devam ediyor.

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