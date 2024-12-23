Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: Kritik verilere dikkat!

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararı altın fiyatlarını etkileyebilecek bir diğer kritik gelişme. Perşembe günü saat 14:00’te duyurulacak bu kararın, gram ve çeyrek altın fiyatlarında dalgalanma yaratması bekleniyor.

Altın Fiyatları (23 Aralık 2024):

Gram Altın: 2.972 TL

Çeyrek Altın: 4.859 TL

Yarım Altın: 9.749 TL

Cumhuriyet Altını: 20.317 TL

ONS Altın: 2.627 Dolar

Altın piyasasında yaşanacak gelişmeler, hem uluslararası hem de yerel faktörlerle şekillenmeye devam ediyor.