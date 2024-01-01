Altın Fiyatları Kaç TL İle Yeni Yıla Girdi? 1 Ocak 2024'te Güncel Altın Fiyatları kaç TL Oldu?

Altın fiyatları sürekli olarak değişmekte ve güncellenmektedir. Güncellenen bu fiyatları merak edenler internet üzerinden bu sorunun cevabını aramaktadırlar. Peki 1 Ocak 2023 günü altın fiyatları kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 1 Ocak günü alış fiyatını 1956.73

TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1957.12 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12632.13 TL, satış fiyatı da 12835.75 TL’dir.

1 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1956.73

Satış Fiyatı: 1957.12

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3167.81

Satış Fiyatı: 3220.49

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6337.76

Satış Fiyatı: 6450.76

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12632.13

Satış Fiyatı: 12835.75

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12929.82

Satış Fiyatı: 13156.03

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12929.82

Satış Fiyatı: 13156.03

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 31395.42

Satış Fiyatı: 32009.11