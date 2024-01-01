Altın Fiyatları Kaç TL İle Yeni Yıla Girdi? 1 Ocak 2024'te Güncel Altın Fiyatları kaç TL Oldu?
Altın çok sayıda insanın en çok merak ettiği ve sürekli olarak takip ettiği güncel değerlerdir. Bu nedenle çok sayıda kişi internetten altının güncel alış ve satış fiyatlarını öğrenmek ister. Peki Altın 1 Ocak 2024 günü kaç TL oldu?
Altın fiyatları sürekli olarak değişmekte ve güncellenmektedir. Güncellenen bu fiyatları merak edenler internet üzerinden bu sorunun cevabını aramaktadırlar. Peki 1 Ocak 2023 günü altın fiyatları kaç TL oldu?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 1 Ocak günü alış fiyatını 1956.73
TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1957.12 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12632.13 TL, satış fiyatı da 12835.75 TL’dir.
1 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1956.73
Satış Fiyatı: 1957.12
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3167.81
Satış Fiyatı: 3220.49
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6337.76
Satış Fiyatı: 6450.76
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12632.13
Satış Fiyatı: 12835.75
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12929.82
Satış Fiyatı: 13156.03
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12929.82
Satış Fiyatı: 13156.03
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31395.42
Satış Fiyatı: 32009.11