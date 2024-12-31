Altın fiyatlarında kritik yükselme!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 25 bin TL'ye yükseldi.

Sude İnak Sude İnak
Altın fiyatlarında kritik yükselme!
Yayınlanma: Güncellenme:

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 990 bin lira, en yüksek 3 milyon 50 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1 yükselişle 3 milyon 25 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 995 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 3 milyon 137 bin 814,21 lira, işlem miktarı ise 3.326,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 10 milyar 21 milyon 242 bin 191,71 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Akbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ile QNB Finansbank olarak sıralandı.

Bakan Murat Kurum'dan deprem konutlarıyla ilgili açıklamaBakan Murat Kurum'dan deprem konutlarıyla ilgili açıklamaGündem
ekonomi altın fiyatları
Günün Manşetleri
Bakan Kurum'dan deprem konutlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan, Bahçeli ve Özel ile görüştü
Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı
"İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi"
MSB’den yılın son günü operasyon
"Zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz"
Sözde sorumlu artık etkisiz
57 ilde 536 şüpheli yakalandı
Çalışanların günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu
Bakan Yerlikaya 21 günde ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Çok Okunanlar
Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri
Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
O illere hızlı tren gelecek: Bakanlık açıkladı O illere hızlı tren gelecek: Bakanlık açıkladı
Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama!
Ankara'da yılbaşı kutlayacaklar dikkat! Ankara'da yılbaşı kutlayacaklar dikkat!