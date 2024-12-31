Bakan Murat Kurum'dan deprem konutlarıyla ilgili açıklama

2025'e sayılı saatler kala Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan deprem bölgesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Murat Kurum, deprem konutlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Murat Kurum, "Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız." dedi.

Bakan Murat Kurum, yaptığı paylaşımda, "Milletimiz devletini ata bildi, baba bildi. Biz de milletimizin hizmetkarı olduk. Yuvası devletine emanet olan vatandaşlarımızın yüzünü güldürdük, ekmek teknelerini bereketlendirdik. Yeni yılda da gözümüz, gönlümüz, elimiz deprem bölgesinde olacak. 2025 sonunda tüm depremzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.