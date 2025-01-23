Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram altın zirveyi gördü!

Altın fiyatları, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın politikalarının yol açtığı belirsizliklerin etkisiyle yükselmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram altın zirveyi gördü!
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Gram altın tarihi zirvesini yenilerken, Ons altın 1 Kasım 2024’ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye, 2.758 dolara ulaştı. Ancak altın bugüne kâr satışlarının etkisiyle hafif bir gerileme ile başladı.

Kâr satışlarında, artan risk iştahının etkili olduğu belirtiliyor. Bu gelişmelerin yanında, küresel yatırım bankaları da 2025 için altına yönelik olumlu raporlar yayımlıyor. UBS’in analizine göre, 2025 yılı altın için yeni rekorların yılı olabilir.

Dün gram altın, 3.170 TL ile tarihi zirvesini gördü.

İşte güncel altın fiyatları:

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Gram altın zirveyi gördü! - Resim : 1

Gram altın: 3.155 TL
Çeyrek altın: 5.134 TL
Yarım altın: 10.268 TL
Cumhuriyet altını: 20.946 TL
Ons altın: 2.752 dolar
Altın fiyatlarındaki hareketliliğin 2025 boyunca devam etmesi bekleniyor.

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