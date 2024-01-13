Altın Geçtiğimiz Haftayı Nasıl Kapattı? Altın Kaç TL Oldu? 13 Ocak 2024'te Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu?

Altın fiyatlarının kaç TL'ye yükseldiği çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Ancak hafta sonu altın ile işlem yapılmasa da insanlar altının son değerlerini öğrenmek ister. Peki 13 Aralık günü altın kaç TL oldu?

Altın Geçtiğimiz Haftayı Nasıl Kapattı? Altın Kaç TL Oldu? 13 Ocak 2024'te Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu?
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"Altın fiyatları kaç TL" sorusu internetin en çok merak edilen sorularından biridir. Hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için altınla işlem yapmak çok da mümkün değildir. Peki 13 Aralık 2024 günü altın kaç TL oldu? 

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 13 Ocak günü alış fiyatını 1981.09 
TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1981.47 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12793.56 TL, satış fiyatı da 12997.17 TL’dir.

Altın Geçtiğimiz Haftayı Nasıl Kapattı? Altın Kaç TL Oldu? 13 Ocak 2024'te Güncel Altın Fiyatları Kaç TL Oldu? - Resim : 1

13 OCAK 2024 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1981.09
Satış Fiyatı: 1981.47

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3208.29
Satış Fiyatı: 3259.20

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6416.59
Satış Fiyatı: 6528.30

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12793.56
Satış Fiyatı: 12997.17

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 13090.62
Satış Fiyatı: 13314.17

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 13090.62
Satış Fiyatı: 13314.17

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31785.86
Satış Fiyatı: 32393.85

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