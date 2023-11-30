Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Düşecek Mi? 30 Kasım’da Altının Güncel Fiyatları…

Altın hem yatırım yapmak isteyenlerin hem de takı isteyenler ortak noktada buluştuğu bir tercihtir. Altın bilezikler, kolyeler ya da diğer eşyaların yanı sıra gram altın, çeyrek altın ya da tam altın yatırım amaçlı da kullanılabilir. Ancak altın pahalı bir takı eşyasıdır. Aynı zamanda fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Değişen altın fiyatları bu fiyatları takip etmeyi zorunlu kılmaktadır. Altının kaç TL olduğu merak konusu olmuştur. Peki 30 Kasım günü altın kaç TL oldu?

30 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Kasım günü alış fiyatını 1902.51 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1902.80 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12264.46 TL, satış fiyatı da 12481.54 TL’dir.





GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1902.51

Satış Fiyatı: 1902.80

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3081.19

Satış Fiyatı: 3132.29

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6162.38

Satış Fiyatı: 6269.24

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12264.46

Satış Fiyatı: 12481.54

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12571.20

Satış Fiyatı: 12786.00

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12564.92

Satış Fiyatı: 12810.55

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 30437.93

Satış Fiyatı: 31128.06