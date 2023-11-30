Döviz Kuru Bu Ayı Nasıl Kapatıyor? 30 Kasım’da Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?

Kasım ayı biterken döviz kurlarının nasıl değiştiği merak konusu olmaya devam ediyor. Çok sayıda insan borsanın açılmasıyla beraber döviz kurunu yakından takip etmeye başlıyor. Peki dolar, euro ve sterlin yeni günde kaç TL oldu? Dolar, euro ve sterlin sadece yatırımcıların ya da ticaretle uğraşanların değil, diğer insanların da çok merak ettikleri bir değerdir. Bu nedenle insanlar internette sürekli bu sorunun yanıtını aramaktadırlar. 30 Kasım Perşembe günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

30 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,88

Dolar Satış: 28,99

Euro Alış: 31,56

Euro Satış: 31,76

Sterlin Alış: 36,43

Sterlin Satış: 35,74

30 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,92

Dolar Satış: 28,93

Euro Alış: 31,77

Euro Satış: 31,81

Sterlin Alış: 36,40

Sterlin Satış: 36,78