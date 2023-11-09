Altın Kaç TL Oldu? Fiyatlar Artıyor Mu? 9 Kasım 2023 Günü Altının Alış ve Satış Fiyatları...
Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle altın almak isteyenler ya da satmak isteyen bu fiyatları sıkı şekilde takip etmektedirler. Peki 9 Kasım günü altın kaç TL oldu? Hangi altın türü kaç TL'den satılıyor?
Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle çok sayıda insan bu değişen fiyatları yakından takip eder. Altın fiyatlarının azalıp azalmadığını takip ederek yatırımları yönlendirmek isteyenler altının alış ve satış fiyatlarını öğrenebilir. İşte 9 Kasım 2023 günü için altının güncel alış ve satış fiyatları...
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 9 Kasım günü alış fiyatını 1787.93 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1787.93 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11502.85 TL, satış fiyatı da 11730.17 TL’dir.
9 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1787.93
Satış Fiyatı: 1787.93
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2895.75
Satış Fiyatı: 2946.25
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5786.88
Satış Fiyatı: 5894.92
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11502.85
Satış Fiyatı: 11730.17
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11812.86
Satış Fiyatı: 12020.02
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11815.18
Satış Fiyatı: 12027.95
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 28676.31
Satış Fiyatı: 29236.12