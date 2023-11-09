Dolar, Euro ve Sterline Ne Oldu? Döviz Kuru Nasıl Değişti? 9 Kasım'da Güncel Alış ve Satış Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin dünya genelinde de en çok kullanılan döviz türleridir. Bu nedenle çok sayıda insan bu döviz türlerini merak etmekte ve araştırmaktadır. Küresel piyasalardaki hareketliliğe göre de şekil alan döviz kuru sadece yatırımcı ya da iş insanlarının değil ürünlerin maliyetlerini etkilediği için vatandaşların da cebini etkilemektedir. Peki 9 Kasım 2023 günü dolar, euro e sterlin kaç TL oldu?

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 9 Kasım 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

9 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,54

Dolar Satış: 28,61

Euro Alış: 30,52

Euro Satış: 30,63

Sterlin Alış: 34,87

Sterlin Satış: 35,16

9 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,52

Dolar Satış: 28,53

Euro Alış: 30,60

Euro Satış: 30,63

Sterlin Alış: 35,05

Sterlin Satış: 35,08