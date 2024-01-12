Altın Kaç TL Oldu? Yükselmeye Devam Ediyor! 2000 TL'yi Görecek Mi? 12 Ocak 2024 Cuma Günü Güncel Altın Fiyatları Kaç TL?

Altın fiyatları sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Güncel ve anlık olarak değişen altın fiyatlarının canlı altın fiyatlarını öğrenmek için vatandaşlar internette bu sorunun cevabını arıyorlar. 12 Ocak 2024 Cuma günü altının kaç TL olduğu merak edilmeye devam ediliyor. Peki bugün altın alış ve satış fiyatları kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 12 Ocak günü alış fiyatını 1969.60 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1969.79 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12721.72 TL, satış fiyatı da 12924.30 TL’dir.

12 OCAK 2024 CUMA GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1969.60

Satış Fiyatı: 1969.79

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3190.54

Satış Fiyatı: 3241.28

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6381.21

Satış Fiyatı: 6492.20

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12721.72

Satış Fiyatı: 12924.30

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 13017.47

Satış Fiyatı: 13239.18

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 13017.18

Satış Fiyatı: 13238.84

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 31606.31

Satış Fiyatı: 32207.86