Altın Kaç TL Oldu? Yükselmeye Devam Ediyor! 2000 TL'yi Görecek Mi? 12 Ocak 2024 Cuma Günü Güncel Altın Fiyatları Kaç TL?
Altın fiyatları sürekli olarak değişmeye devam ederken güncel altın fiyatlarının kaç TL olduğu çok sayıda vatandaş tarafından merakla izlenmeye devam ediyor. Peki 12 Ocak 2024'te güncel altın fiyatları kaç TL oldu?
Altın fiyatları sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Güncel ve anlık olarak değişen altın fiyatlarının canlı altın fiyatlarını öğrenmek için vatandaşlar internette bu sorunun cevabını arıyorlar. 12 Ocak 2024 Cuma günü altının kaç TL olduğu merak edilmeye devam ediliyor. Peki bugün altın alış ve satış fiyatları kaç TL oldu?
Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 12 Ocak günü alış fiyatını 1969.60 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1969.79 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12721.72 TL, satış fiyatı da 12924.30 TL’dir.
12 OCAK 2024 CUMA GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1969.60
Satış Fiyatı: 1969.79
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3190.54
Satış Fiyatı: 3241.28
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6381.21
Satış Fiyatı: 6492.20
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12721.72
Satış Fiyatı: 12924.30
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 13017.47
Satış Fiyatı: 13239.18
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 13017.18
Satış Fiyatı: 13238.84
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 31606.31
Satış Fiyatı: 32207.86