Altında yeni rekor! Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu?

Bu hafta gram altın yüzde 2,29 artışla 2.991 liraya, Cumhuriyet altını ise yüzde 1,35 yükselerek 20.280 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5.020 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,37 artarak 5.089 liraya yükseldi. ABD'deki yaklaşan başkanlık seçimleri ve jeopolitik riskler nedeniyle analistler, altına olan talebin devam edeceğini ve fiyatlardaki yükselişin süreceğini öngörüyor.

Hafta sonu Kapalıçarşı'da altın fiyatları şu şekilde: Gram altın 3.138 TL, çeyrek altın 5.120 TL, yarım altın 10.234 TL, tam altın ise 20.397 TL'den satılıyor.

Altın Fiyatları:

Gram altın alış: 2.994,57 TL

Gram altın satış: 2.995,42 TL

Çeyrek altın alış: 5.061,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.120,00 TL

Yarım altın alış: 10.092,00 TL

Yarım altın satış: 10.234,00 TL

Tam altın alış: 20.184,00 TL

Tam altın satış: 20.397,00 TL

Cumhuriyet altını alış: 20.563,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 20.874,00 TL

Ata altın alış: 20.727,00 TL

Ata altın satış: 20.935,00 TL

Not: Yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.