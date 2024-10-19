29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olacak.

Karara göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda ulaşım, bayram günü boyunca ücretsiz sağlanacak.

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