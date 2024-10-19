Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a yanıt verdi: 'Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "13 seçim yenilgisi sonrasında bizzat partileri tarafından Türk siyasetinden saf dışı bırakılmalarını, Türkiye'nin kalkınması ve aydınlık geleceği adına önemli buluyoruz" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Erdoğan, Metal Sanayicileri Sendikası 51. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "21. yüzyıl Türkiyesi'ne yakışmayan bu arkaik zihniyetin sona erdirilmesini ülkemiz adına fevkalade değerli buluyoruz. Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada hakaretlerle çıkaranlara ise sadece acıyarak bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, bu sözlere sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi:

"Lanet olsun sana ve kurduğun düzene… 5'li çeteler eliyle milletin parasına, Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, Bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi. 12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu… Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile: ‘’Allah belanı versin!’’ Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ‘’hançer’’ diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin."