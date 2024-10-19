Bolu ve Konya Belediye Başkanları karşı karşıya: "Burası Konya değil!"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte bir firmanın usulsüzce döktüğü çöplerin görüntülerini paylaşarak, "Burası Yozgat ya da Konya değil kardeşim, burada çöpünü atamazsın!" dedi. Özcan'ın bu açıklaması, sosyal medyada geniş yankı bulurken, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan yanıt gecikmedi. Altay, Özcan'ı sert bir dille eleştirdi.

Özcan'ın bu göndermesine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise projeleriyle yanıt verdi:

Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin. Konya size 5 numara büyük gelir. Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı. İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse

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⭕️ ⁠630 km Bisiklet Yolu

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⭕️ ⁠GES Projeleri

⭕️ HES Projeleri

⭕️ ⁠Tıbbi Atık Bertaraf Projesi

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projelerimize hiç girmiyorum.