Altında zirve! Gram fiyatı tarihi rekor kırdı

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasıyla ticaret tarifelerine ilişkin belirsizlik ve doların değer kaybetmesi nedeniyle yükselişe geçti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altında zirve! Gram fiyatı tarihi rekor kırdı
Yayınlanma:

Bu gelişmeler, altını 11 haftanın zirvesine taşıdı. Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altında zirve! Gram fiyatı tarihi rekor kırdı - Resim : 1

Gram Altın: 3.153
Çeyrek Altın: 5.125
Yarım Altın: 10.251
Cumhuriyet Altını: 20.709

Uzmanlar, altının yükselişinde Trump yönetiminin ticaret politikalarına ilişkin endişelerin etkili olduğunu belirtti. Ayrıca doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi de bu artışı destekledi.

Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı!Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı!Yurt
Altın gram altın
Günün Manşetleri
Gram fiyatı tarihi rekor kırdı
"Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonları
Yangında can kaybı 76'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelere "başıboş köpek" talimatı
Bir günlük milli yas ilan edildi
Bolu'da can kaybı sayısı arttı
Gara ve Pençe-Kilit'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
Sivas'ta otelde patlama: Yaralılar var
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı
İstanbul merkezli MLKP operasyonu
Çok Okunanlar
AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama AFAD'dan Çanakkale depremi ile ilgili açıklama
Ümit Özdağ'ın ifadesine ulaşıldı Ümit Özdağ'ın ifadesine ulaşıldı
Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
"Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonları "Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonları
Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'e saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti Terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'e saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti