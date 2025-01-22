Altında zirve! Gram fiyatı tarihi rekor kırdı

Bu gelişmeler, altını 11 haftanın zirvesine taşıdı. Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram Altın: 3.153

Çeyrek Altın: 5.125

Yarım Altın: 10.251

Cumhuriyet Altını: 20.709

Uzmanlar, altının yükselişinde Trump yönetiminin ticaret politikalarına ilişkin endişelerin etkili olduğunu belirtti. Ayrıca doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi de bu artışı destekledi.