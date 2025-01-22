Altında zirve! Gram fiyatı tarihi rekor kırdı
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasıyla ticaret tarifelerine ilişkin belirsizlik ve doların değer kaybetmesi nedeniyle yükselişe geçti.
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Bu gelişmeler, altını 11 haftanın zirvesine taşıdı. Gram altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram Altın: 3.153
Çeyrek Altın: 5.125
Yarım Altın: 10.251
Cumhuriyet Altını: 20.709
Uzmanlar, altının yükselişinde Trump yönetiminin ticaret politikalarına ilişkin endişelerin etkili olduğunu belirtti. Ayrıca doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi de bu artışı destekledi.