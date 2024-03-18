Altını olanlar dikkat! 3 ay sonra her şey değişecek! Gram altın 475 TL... 18 Mart altın fiyatları...

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş kazadıran yatırım aracını açıklayarak yükseleceği tarihi açıkladı. İslam Memiş, altın ve para piyasaların Amerika Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandığını ifade etti. Altındaki yükseliş için tarih açıklayan İslam Memiş, önemli değerlendirmelerde bulundu.

3 AY SONRA...

Memiş, piyasaların 20 Mart’a odaklandığını ve Fed çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacağını hatırlattı. Amerika Merkez Bankası (FED)’nın faiz kararını ‘pas’ geçerek faizlere dokunmayacağını dile getiren İslam Memiş, piyasalar haziran ayından sonra Fed’in faiz indirimi olasılığını fiyatlamaya başlayacağını vurguladı.

Şu an gram altın 2232 Türk Lirasından alıcı bulurken 3 ay sonra 475 TL artış ile 2700 TL'üzerine çıkması bekleniyor.

İslam Memiş, özellikle altın ve gümüş fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini destekleyeceğini söyledi. Hem uluslararası piyasalarda hem de yurt içi piyasalarda altının değerini arttıracağını belirten Memiş, “Altın uzun vadede kaybettirmez. Altın son 20 yıldır kaybettirmeyen tek yatırım aracı. Bir ayağı ons bir ayağı dolar. Baktığımızda hep gram altın şampiyon.“ ifadelerini kullandı.

18 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.232,55

Gram altın satış: 2.232,83

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.002,00

Çeyrek altın satış: 4.171,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.004,00

Yarım altın satış: 8.219,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.252,00

Tam altın satış: 16.830,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.383,00

Cumhuriyet altını satış: 16.393,00

ATA ALTIN NE KADAR?