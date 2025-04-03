Altının kilogram fiyatı düştü

Altın piyasasında gün içinde en düşük 3 milyon 820 bin TL, en yüksek ise 3 milyon 870 bin 100 TL seviyelerine ulaşan standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8'lik bir düşüşle 3 milyon 830 bin TL oldu. Dün kapanışı 3 milyon 861 bin TL'den yapan standart altının kilogram fiyatı, böylece bir önceki güne göre değer kaybetmiş oldu.

KMKTP’de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 642 milyon 97 bin 348,67 TL olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 1.209,92 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 4 milyar 920 milyon 916 bin 483,04 TL olarak kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar sırasıyla Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası ile Zirve Değerli Madenler olarak öne çıktı.