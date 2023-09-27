Bugün Altın Almak İçin İyi Bir Zaman mı? Altın Alış ve Satış Fiyatları Ne Durumda?

Altın her zaman Türkiye'de en sıkı takip edilen araçlardan biri olmuştur. Özellikle yatırım yapmak isteyenler altının güncel fiyatlarını merak ederler. Uzun vadeli bir yatırım aracı olarak güvenilir bir kaynak olarak görülen altın fiyatları ise her gün değişmektedir. 27 Eylül 2023 için de güncel altın fiyatları değişmiştir.

Altın almak ve satmak isteyenler altın piyasasını sıkı takip etmelidir. Bu sıkı takip sonucunda ne zaman alış ve ne zaman satış yapmaları gerektiğini çok rahat fark ederler. Ancak altın sadece yerel piyasadaki hareketlerden değil, aynı zamanda da küresel piyasalardan da etkilenmektedir. Bu nedenle altın yatırımı yapanlar hem ekonomideki gelişmeleri hem de piyasaları izlemelidir. Peki, 27 Eylül 2023 günü altın hangi fiyattan değer buldu?

27 EYLÜL GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1666.13

Satış Fiyatı: 1666.30

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2698.76

Satış Fiyatı: 2741.21

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5397.54

Satış Fiyatı: 5490.72

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10761.94

Satış Fiyatı: 10931.84

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11011.15

Satış Fiyatı: 11198.51

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11011.41

Satış Fiyatı: 11197.26

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 26735.25

Satış Fiyatı: 27243.29