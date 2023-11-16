Çeyrek Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL? 16 Kasım'da Altının Alış ve Satış Fiyatları...

Altın fiyatları dalgalı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Peki 16 Kasım Perşembe günü altın almak için iyi bir zaman mı? Bugün altın kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Çeyrek Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL? 16 Kasım'da Altının Alış ve Satış Fiyatları...
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Altın fiyatları sürekli değişmektedir. Güncelde ağırlıklarına göre belirlenen altın fiyatları pek çok yatırımcı ve alıcının sıkı takip ettiği bir değerdir. Sürekli ve anlık olarak değişmesine rağmen altının fiyatlarını takip etmek için gün içinde altın fiyatlarını aramak önemlidir. Peki 16 Kasım 2023 günü altın kaç TL'den değer buldu?  

Çeyrek Altın Kaç TL Oldu? Şimdi Altın Alınır Mı? Güncel Altın Fiyatları Kaç TL? 16 Kasım'da Altının Alış ve Satış Fiyatları... - Resim : 1

16 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1812.22
Satış Fiyatı: 1813.86

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2935.18
Satış Fiyatı: 2984.13

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5875.47
Satış Fiyatı: 5982.26

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11715.30
Satış Fiyatı: 11901.5

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11975.81
Satış Fiyatı: 12198.0

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11975.98
Satış Fiyatı: 12195.17

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 29101.77
Satış Fiyatı: 29661.28

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