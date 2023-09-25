Güncel altın fiyatları... İşte 25 Eylül günü altının alış ve satış fiyatları...

Altın, yatırımcılar için güvenilir bir liman olmuştur çünkü çeşitli faktörler altının değerini korumasına ve hatta artırmasına neden olur. Bunların başında enflasyon gelir. Enflasyon, bir ülkenin para biriminin değer kaybetmesi anlamına gelir ve bu durumda altın, sabit bir değeri olduğu için enflasyona karşı bir koruma sağlar. Ayrıca, siyasi istikrarsızlık, jeopolitik krizler ve ekonomik belirsizlikler gibi faktörler de altın talebini artırabilir.

Altın yatırımı yaparken, yatırımcılar genellikle farklı altın türlerine yönelirler. Bunlardan biri tam altındır. Tam altın, genellikle 31.1 gram ağırlığındadır ve dünya genelinde en çok bilinen ve tercih edilen altın türlerinden biridir. Yarım altın ise tam altının yarısı olan 15.55 gram ağırlığındadır. Çeyrek altın ise tam altının dörtte biri olan yaklaşık 7.78 gram ağırlığındadır. Bu altın türleri, yatırımcıların bütçelerine ve risk toleranslarına göre seçebilecekleri farklı seçenekler sunar.

25 Eylül itibariyle altın fiyatları, dünya genelindeki ekonomik ve politik olaylara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Altın fiyatları, genellikle arz ve talep dengesi, döviz kurları, faiz oranları ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörlere bağlı olarak dalgalanır. Bu nedenle, altın yatırımı yapmayı düşünenler, piyasa haberlerini yakından takip etmelidirler.

Altının önemli bir yatırım aracı olmasının nedenlerinden biri de portföy çeşitlendirmesine katkı sağlamasıdır. Altın, diğer geleneksel yatırım araçlarına karşı düşük korelasyona sahiptir, bu da demek oluyor ki altının değeri genellikle hisse senetleri veya tahviller gibi diğer varlık sınıflarının değeri ile ters yönde hareket edebilir. Bu nedenle, bir yatırımcı portföyünü çeşitlendirmek istediğinde altın, riskleri azaltmada önemli bir rol oynayabilir.

Sonuç olarak, 25 Eylül itibariyle altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir konu olmaya devam ediyor. Altın, tarih boyunca güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilmiştir ve portföy çeşitlendirmesi için önemli bir araç olarak kullanılabilir. Tam altın, yarım altın ve çeyrek altın gibi farklı altın türleri, yatırımcılara çeşitli seçenekler sunar. Ancak altın yatırımı yaparken dikkatli olunmalı ve piyasa koşulları yakından takip edilmelidir.

25 EYLÜL GÜNÜ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1680.54

Satış Fiyatı: 1680.79

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2722.08

Satış Fiyatı: 2765.17

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5443.70

Satış Fiyatı: 5540.57

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10856.30

Satış Fiyatı: 11027.73

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11107.47

Satış Fiyatı: 11295.12

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11108.00

Satış Fiyatı: 11296.33

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 26969.93

Satış Fiyatı: 27488.92