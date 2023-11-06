KKTC Cumhurbaşkanı Tatar BM Genel Sekreteri Guterres İle Görüştü

Tatar, görüşmede Yiğitler-Pile Yolu Projesi güzergahında Rum ihlallerini Guterres'e aktardı ve ihlallerin bir an önce son bulmasını istedi.

Guterres'e Rum yönetiminin Yiğitler-Pile yolu ile ilgili çalışmaları sekteye uğratmaya çalıştığını anlatan Tatar, KKTC'nin gerginlik istemediğini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs'a kişisel bir temsilci ataması konusunu 2 yıllık dirençten sonra Rumlara kabul ettiren Guterres'i tebrik ettiğini belirtti.

Temsilcinin 6 aylığına atanacağını aktaran Tatar, temsilcinin vazifesinin, iki taraf arasında ortak zeminin olup olmadığını araştırmak olması gerektiğini vurguladı.

Tatar, Guterres ile bölgesel diğer konuları da ele aldıklarını bildirerek, şunları söyledi: