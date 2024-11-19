Son iki ayın en düşük seviyeleri: İşte altın fiyatlarında güncel tablo
Altın fiyatları, son iki ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor ve bu durum yatırımcılar ile vatandaşların güncel altın fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor.
Yayınlanma:
Peki, gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin fiyatları ne kadar? İşte 19 Kasım 2024 tarihli güncel altın fiyatları:
19 Kasım 2024 Altın Fiyatları
Gram Altın
Alış: 2.919 TL
Satış: 2.919 TL
Çeyrek Altın
Alış: 4.990 TL
Satış: 5.057 TL
Yarım Altın
Alış: 9.980 TL
Satış: 10.130 TL
Tam Altın
Alış: 19.930 TL
Satış: 20.199 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 20.190 TL
Satış: 20.495 TL