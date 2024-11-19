Son iki ayın en düşük seviyeleri: İşte altın fiyatlarında güncel tablo

Altın fiyatları, son iki ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor ve bu durum yatırımcılar ile vatandaşların güncel altın fiyatlarını yakından takip etmesine neden oluyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Son iki ayın en düşük seviyeleri: İşte altın fiyatlarında güncel tablo
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Peki, gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin fiyatları ne kadar? İşte 19 Kasım 2024 tarihli güncel altın fiyatları:

19 Kasım 2024 Altın Fiyatları

Son iki ayın en düşük seviyeleri: İşte altın fiyatlarında güncel tablo - Resim : 1

Gram Altın

Alış: 2.919 TL
Satış: 2.919 TL
Çeyrek Altın

Alış: 4.990 TL
Satış: 5.057 TL
Yarım Altın

Alış: 9.980 TL
Satış: 10.130 TL
Tam Altın

Alış: 19.930 TL
Satış: 20.199 TL
Cumhuriyet Altını

Alış: 20.190 TL
Satış: 20.495 TL

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