Son iki ayın en düşük seviyeleri: İşte altın fiyatlarında güncel tablo

Peki, gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin fiyatları ne kadar? İşte 19 Kasım 2024 tarihli güncel altın fiyatları:

19 Kasım 2024 Altın Fiyatları

Gram Altın

Alış: 2.919 TL

Satış: 2.919 TL

Çeyrek Altın

Alış: 4.990 TL

Satış: 5.057 TL

Yarım Altın

Alış: 9.980 TL

Satış: 10.130 TL

Tam Altın

Alış: 19.930 TL

Satış: 20.199 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 20.190 TL

Satış: 20.495 TL