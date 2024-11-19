Benzine indirim! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle değişkenlik gösterebiliyor. Son bilgilere göre, pazartesi gününden itibaren geçerli olacak bir indirim bekleniyor.
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İşte 19 Kasım 2024 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel durum...
19 Kasım 2024 Akaryakıt Fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 43,94 TL/Litre
Motorin: 43,23 TL/Litre
LPG: 22,94 TL/Litre
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 43,83 TL/Litre
Motorin: 43,16 TL/Litre
LPG: 22,39 TL/Litre
Ankara:
Benzin: 44,37 TL/Litre
Motorin: 43,69 TL/Litre
LPG: 22,94 TL/Litre
İzmir:
Benzin: 43,81 TL/Litre
Motorin: 44,21 TL/Litre
LPG: 22,64 TL/Litre