Benzine indirim! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle değişkenlik gösterebiliyor. Son bilgilere göre, pazartesi gününden itibaren geçerli olacak bir indirim bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Benzine indirim! İşte güncel akaryakıt fiyatları
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İşte 19 Kasım 2024 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel durum...

19 Kasım 2024 Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43,94 TL/Litre
Motorin: 43,23 TL/Litre
LPG: 22,94 TL/Litre
İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43,83 TL/Litre
Motorin: 43,16 TL/Litre
LPG: 22,39 TL/Litre
Ankara:

Benzin: 44,37 TL/Litre
Motorin: 43,69 TL/Litre
LPG: 22,94 TL/Litre
İzmir:

Benzin: 43,81 TL/Litre
Motorin: 44,21 TL/Litre
LPG: 22,64 TL/Litre

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