15 yaşında kuantum doktorasını tamamladı: Şimdi tıp ve yapay zekaya geçiyor

Belçikalı genç dahi Laurent Simons, 15 yaşında kuantum fiziği alanında doktora unvanını elde etti. Belçika basınında yer alan bilgilere göre Simons, hafta başında Anvers Üniversitesi’nde hazırladığı “kuantum fiziği” konulu doktora tezini başarıyla savundu.

Savunma sonrasında basına konuşan Simons, bundan sonraki hedefinin “insan kapasitesini geliştirmek” olduğunu söyledi.

12 YAŞINDA FİZİK LİSANSINI TAMAMLADI

Simons, akademik yolculuğuna çok erken yaşta başladı. Ortaöğretimi 8 yaşında bitiren genç dahi, 12 yaşındayken Anvers Üniversitesi’nde fizik lisans programını 18 ayda tamamlayarak mezun oldu.

Bilimsel ilgi alanları giderek genişleyen Simons, 9 yaşındayken Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nde kısa süreli elektrik mühendisliği eğitimine başlamış, ardından fiziğe yönelmişti.

Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nde kuantum optiği üzerine staj yapan Simons, yüksek lisans çalışmasında ise “Bose–Einstein yoğunlaşmaları” ile kara deliklerin benzerliklerini araştırdı.

İKİNCİ DOKTORA

Kuantum fiziği alanındaki doktorasını tamamlayan Simons, şimdi Münih’te tıp bilimleri ve yapay zeka alanında ikinci doktora programına başlayacak.