150 Milyon yıllık dünyanın en eski mide taşı bulundu!

İngiltere'de bir sahilde keşfedilen 150 milyon yıllık mide taşı, türünün bilinen en eski fosili oldu. Yumruk şeklindeki bu taş, Jura döneminde bazı hayvanların bağırsaklarında yuvarlanan, bilinen en eski mide taşından 59 milyon yıl daha eski.

Bağlam dışı bulunan (yani bir iskeletin içinde olmayan) mide taşlarını kesin bir hayvana bağlamak neredeyse imkansızdır. Bununla birlikte, belirli özelliklere dayanarak, paleontolog ve Reading Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu'nda Misafir Araştırma Görevlisi Nigel Larkin'in bazı fikirleri var.

Bir açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Bu mide taşının boyutu ve Yukarı Jura döneminden kalma kilde bulunduğu düşünüldüğünde, büyük olasılıkla bir ichthyosaur, plesiosaur, pliosaur veya crocodilian gibi büyük bir deniz sürüngeninde oluştuğunu gösteriyor" dedi . "Mide taşı, dinozorların karada yaşadığı gibi bir dinozordan gelmedi, ancak bu yine de çok heyecan verici ve nadir bir keşif.

İLGİNÇ GİZEMLİ NESNE

Larkin, tuhaf kayanın rüzgarını aldığında, diğer fosil uzmanlarının öne sürdüğü gibi, şeklinin jeolojik süreçlerin sonucu olmaktan çok biyolojik kökenli olabileceğinden şüphelenmeye başladı. O zamandan beri Larkin'in kendi sözlerini kullanırak "bu çok ilginç gizemli nesne" adlı çalışmayı yayınladı.

Mide taşları, mesane taşları ve böbrek taşları gibi diğer patolojik zevklerin yanında oturan bir tür hesaptır. Bağlantı, Larkin'in tanısını doğrulamak için İngiltere'deki Royal College of Surgeons ve University College London Pathology Collections'daki örneklere güvenebileceği anlamına geliyordu.

Yutulan gastrolitlerin aksine mide taşları, insanlardan ichthyosaurlara kadar çeşitli hayvanların içinde doğal olarak oluşan mineral nesnelerdir. Mısır mumyalarının bağırsaklarında bile mide taşları bulunmuştu, ancak fosil kayıtlarında nadiren bulunuyorlar.

Fosillerdeki seyrekliklerinin bir açıklaması, basitçe bulunmuş olmaları, ancak doğru bir şekilde tanımlanmamış olmalarıdır. Bu özel hesabın kimliği, taşın mikroskobik analizlerini yürüten Birmingham Üniversitesi Paleobiyoloji Kıdemli Öğretim Üyesi Dr. Ivan Sansom'un yardımıyla tespit edildi. Yapısı ve mineral bileşimi, mide-bağırsak sisteminde oluştuğunu ve onu bir mide taşı yaptığını gösteriyor.

Mide taşı, inanılmaz derecede eski olmasının ötesinde, bu mineral oluşumlarının karasal hayvanlara özel olmadığını ve deniz paleo ortamlarında da bulunabileceğini doğruluyor. Aynı zamanda, Birleşik Krallık'ta böyle bir örneğin ilk kez keşfedildiğine işaret ediyor.

Yumruk şeklindeki bir yumrudan sindirilecek çok şey var.

Çalışma, Proceedings of the Jeologists' Association dergisinde yayınlandı.

Kazılar yapıldıkça milattan öncelere dahil yeni bulgular elde etmeye devam ediyor bilim insanları, belki de dünya düşündüğümüzden daha yaşlı olabilir ve milattan öncesi tahmin ettiğimizden daha gelişmiş bir toplum olabilir...