Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi alanlarında verilen 2023 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törende Nobel Fizik Ödülü, maddedeki elektron dinamiğinin incelenmesi için attosaniyelik ışık darbeleri üreten deneysel yöntemlerden dolayı Prof. Pierre Agostini, Prof. Dr. Ferenc Krausz ve Prof. Anne L'Huillier'e takdim edildi.

Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi, kuantum noktalarını ve bunların nasıl yapılacağını keşfeden çalışmaları nedeniyle Moungi Bawendi, Louis Brus ve Aleksey Yekimov oldu.

Nobel Tıp Ödülü Kariko ve Weissman'a Verildi

Nobel Tıp Ödülü, COVID-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleozid baz modifikasyonlarına ilişkin keşiflerinden dolayı Katalin Kariko ve Drew Weissman'a verildi.

Edebiyat Ödülü Norveç'e Gitti

Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, yenilikçi oyunları ve düzyazıları nedeniyle Norveçli yazar Jon Fosse oldu. Fosse, Norveççenin 2 yazılı dil formundan biri olan Nynorsk dilinde yazan ilk Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olarak kayıtlara geçti.

Nobel Ekonomi Ödülü, kadınların işgücü piyasasındaki yeri ile ilgili çalışmalarından dolayı Claudia Goldin'e verildi.