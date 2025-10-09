Android 16 güncellemesi alamayacak Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri belli oldu!

Xiaomi, Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesine hazırlanırken bazı modellerin bu güncellemeden yararlanamayacağını açıkladı. Görsel yenilikler, yapay zekâ özellikleri ve performans artışı getirecek olan yeni sürüm, hem Android 15 hem de Android 16 tabanlı olarak iki farklı şekilde dağıtılacak. Ancak markanın açıklamasına göre onlarca model artık büyük sistem güncellemeleri alamayacak.

XİAOMİ

Xiaomi’den gelen bilgilere göre, amiral gemisi sınıfındaki bazı cihazlar da dahil olmak üzere birçok model Android 16 tabanlı HyperOS 3 sürümüne dahil edilmeyecek. Bu modeller arasında Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 11T serisi, Mi 11 serisi, Mix 4, Mi Mix Fold, Civi ve Pad 5 serisi yer alıyor.

REDMİ

Redmi tarafında ise Redmi Note 12 ve Note 13 serilerinin belirli modelleri, K50 Ultra, K60 ve Redmi 12 serisigüncellemeyi alamayacak cihazlar arasında bulunuyor. Ayrıca giriş seviyesi Redmi A2 modelleri de listeye dahil edildi.

POCO

Güncellemeden mahrum kalacak POCO modelleri arasında POCO F4, F4 GT, X5 serisi, M6 Pro, C65 ve M5 serisiöne çıkıyor.

Android 16 güncellemesi almayacak modellerin tam listesi şu şekilde açıklandı:

Xiaomi:

Xiaomi 11i serisi, Xiaomi 12X, Mi 11 LE, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 11T serisi, Mi 11 Lite NE, Mi 11X serisi, Mi 11 serisi, Mi Mix Fold, Mix 4, Xiaomi Pad 5 serisi, Xiaomi Civi

Redmi:

Redmi 12 serisi, Redmi 12C, Redmi A2 serisi, Redmi 12 5G, Redmi K50 Ultra, Redmi K60, Redmi Note 12 4G, Note 12 NFC 4G, Note 12R, Note 12S, Note 12T Pro, Note 12 Turbo, Note 13 serisi

POCO:

POCO C71, C75, M6 serisi, C65, C51, C55, X5 serisi, X4 GT serisi, M5 serisi, F4 serisi, F4 GT, M4