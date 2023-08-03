Antartika'da karpuz yetiştirdiler! Dünya'nın en soğuk yeri olarak biliniyor

Rus bilim adamları, 2020 yılının Şubat ayında başlattıkları proje kapsamında dünyanın en soğuk yeri olan Antarktika'daki Vostok istasyonunda karpuz yetiştirmeyi başardı. Rusça “Bitkiler” anlamında gelen “Rastenia” adı verilen projede bilim adamlarının karpuzları yetiştirmesi 103 gün sürdü. Rusya’nın Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü (AARI) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Agrofizik Araştırma Enstitüsü ve Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü ile ortak yapılan proje kapsamında dünyanın en soğuk noktası Vostok istasyonunda karpuz yetiştirme çalışmasının ilk denemesi tamamlandı

Hava sıcaklığı, nem oranı gibi koşulların istasyon içerisinde oluşturulan özel serada sağlandığı bildirilen açıklamada, Rus bilim adamlarının 103 günde 8 adet “oldun ve tatlı” karpuz yetiştirmeyi başardığı kaydedildi.

AARI Direktörü Aleksandr Makarov, şu ifadeleri ekledi: