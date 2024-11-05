Apple'dan akıllı gözlük hamlesi! Rakiplerine meydan okuyacak!

Teknoloji devi Apple, Meta gibi rakiplerinin ardından akıllı gözlük pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket, kod adı Atlas olan bir proje üzerinde çalışma başlattı ve piyasadaki akıllı gözlük modelleri hakkında çalışanlarından geri bildirim toplamaya başladı.

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Apple'ın "Ürün Sistemleri Kalite ekibi" tarafından yürütülmekte olan çalışma, donanım mühendisliği bölümünün bir parçası olarak gizlilikle sürdürülüyor.

APPLE'DAN YENİ HAMLE

Şirket, Kaliforniya'daki genel merkezindeki belirli çalışanlara gönderdiği bir e-posta ile mevcut pazardaki akıllı gözlükleri test edecek bir kullanıcı çalışmasına katılmaları için davetlerde bulundu. Mailde şu ifadeler yer aldı:

"Herkesin sevebileceği ürünleri test etmek ve geliştirmek Apple'da yaptığımız iş için çok önemli. İşte bu nedenle, piyasadaki mevcut akıllı gözlüklerle yapılacak bir kullanıcı araştırmasında bize katılacak kişiler arıyoruz."

TÜM AŞAMALAR GİZLİ YÜRÜTÜLÜYOR

Apple, yeni bir ürün kategorisine girip girmeme konusunda karar verirken genellikle mevcut ürünler hakkında nelerin beğenildiğini anlamak için gizli çalışmalar yürütür. Şirket, planlarını kamuya açıklamaktan kaçınmak için genellikle müşteriler yerine çalışanlara güvenir.

Şirket diyabet öncesi durumdaki bireyler için kan şekeri değişikliklerini ve diyetlerini takip eden bir uygulamayı test etmişti. iPhone üreticisinin Meta'nın Ray-Ban modelinin de bulunduğu akıllı gözlük pazarına girmeyi düşündüğünü ancak gerçek bir ürünün hâlâ piyasaya çıkmaya hazır değil.

VISION PRO HANTAL VE PAHALI

Yüze takılan başarılı bir cihaz geliştirmek oldukça zor. Apple'ın şubat ayında piyasaya sürdüğü 3 bin 499 dolarlık Vision Pro gözlüğü, ana akım bir ürün olamayacak kadar hantal ve pahalı olarak değerlendiriliyor.