Astronotları radyasyondan koruyan krem üretildi

Akrep derisinden krem geliştirdi. Krem astronotların uzaydaki yüksek oranlı radyasyondan korunmasını sağlayacak.

Bu gelişmeye Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim ile öğrencileri imza attı.

Türkiye'deki bilim insanları uzun süreli uzay görevlerinde astronotların sağlığının korunmasına ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Krem, radyasyonu ve ultraviyole ışığı geçirmediği bilinen akrep derisinde yapılan çalışmalar sonucu elde edildi.

Bu kremle göreve giden astronotların uzay yürüyüşünde özellikle yüz ve ellerinin radyasyonun etkilerinden korunması hedefleniyor.

Prof. Dr. İsmail Tuncer Değim, yaptığı açıklamada, dünyada güneş kremi önemliyken, uzayda ise radyasyon tutucu kremin daha önemli olduğunu söyledi. Uzaya giden insanların daha fazla radyasyona maruz kaldığını vurgulayan İsmail Tuncer Değim, "Radyasyona en dayanıklı, radyasyondan ölmeyen, zarar görmeyen canlılar akrepler ve kitin tabakası olan diğer böcekler. Akrebin kabuğundan bir merhem geliştirdik, kabuğu toz ederek. Akrepler, o derilerin içindeki hiyalin tabakası nedeniyle radyasyonu kendi bünyelerine almıyorlar. Biz de, uzay görevine çıkan astronotların bu kremi kullanarak daha az radyasyona maruz kalmalarını hedefledik." ifadelerini kullandı.

Değim, akrep derisinin ultraviyole ışığı ve radyasyonu yansıttığını belirterek, "Akrep derisinden hazırladığımız merhemin kullanıldığı bölgede radyasyon ya da ultraviyole ışığı yansımış olacağı için kişi, ultraviyole ışığından ve radyasyondan korunmuş olacak." dedi.

Yapılan çalışmaların, astronotların dünyadakilere göre 10 ila 50 kat daha fazla radyasyona maruz kaldığını gösterdiğini aktaran İsmail Tuncer Değim, bunu azaltmak için kremi geliştirdiklerini dile getirdi.

İsmail Tuncer Değim, bu kremle ilgili patent başvurusu sürecinin de devam ettiğini söyledi.