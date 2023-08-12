Balıkesir Sındırgı Gökyüzü Gözlem Şenliği başladı

Birçok ilden gelen katılımcıların kamp kurduğu şenlik alanında etkinliğin ilk gününde çocuklara gökyüzü bilimini anlatan eğitimler verildi ve eğlenceli oyunlar yapıldı. Katılımcılara alan, yapılacak etkinlikler ve görülebilecek gökyüzü şekilleri ile ilgili bilgi verildi.

BALIKESİR SINDIRGI GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ

Perseid Meteor Yağmuru'nu görüntülemek isteyenler ise hava kararmadan hazırlıklarını tamamlandı. En karanlık yerler seçildi, kırmızı ışıklar hazırlandı. Havanın kararması ile ışıklar da kapatıldı, gökyüzü şekilleri tanıtıldı. Kimileri teleskopla gezegenleri görmeye, kimileri de gökyüzünün muhteşem görselini fotoğraf karelerine sığdırmaya çalıştı.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı organizasyon sorumlusu Onur Atılgan, gazetecilere, bu bölgenin Marmara ve Ege'nin en karanlık yerlerinden olduğunu söyledi.

Oğuzhan Üçüncü ise 13 Ağustos akşamına kadar atölye alanlarında çocuklara gök atlası, güneş saati ve roket yaptıracaklarını, geceleri Jüpiter’i, Satürn’ü, Ay’ı gözlemleyeceklerini anlattı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise şunları kaydetti: