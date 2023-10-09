Bebeklerin Doğumu Genellikle Neden Gece Olur? Bebeklerin Doğumu Evrimsel Bir Kalıntı Mı?

Pek çok ailenin, ebeveynlerinin gece yarısı hastaneye kahramanca gitmesinden birkaç dakika sonra doğan bir bebeğin hikayesi olabilir. Bu hikayelere dayanarak, bebeklerin dünyayı görmeye en hazırlıksız olduğumuz zamanda, yani geceleri karar verdiklerini hayal etmek kolaydır.

Bebeklerin Doğum Zamanı Genetik Mi?

Bebeklerimizin gece doğmasının evrimsel bir nedeni olabilir. Antik çağlarda atalarımız mağaralarda yaşarken gece doğum yapması, kendi kabilelerinden diğer insanların bir araya geldiği ve yeni anneye daha fazla koruma ve yardım sağlayabileceği daha güvenli olabilirdi. Gece yırtıcı hayvanlardan korkmadan doğum yapmak için daha güvenli bir zaman olabilirdi.

Bebeklerin geceleri dünyayı görmek istemesinde hormonların rolü çok büyük. Bizi mutlu bir uykuya sokmaya yardımcı olan aldatıcı hormon olan melatonin aynı zamanda doğumun başlamasına da yardımcı olur. Bazen hamile bir kadın için uykuya dalmak çok zor olabilir ancak hamileliğin sonuna doğru melatonin miktarı artar. Bu hormon, doğum hormonu oksitosin ile birleştiğinde kasılmaların daha güçlü olmasını sağlar.

Araştırmalara göre, dünya üzerindeki bebeklerin çoğunluğu tipik bir Salı günü doğarken, en az sayı tipik bir Pazar günü doğuyor. Daha da şaşırtıcı olanı, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşen doğumların, Pazartesi'den Cuma'ya kadar olan doğumlara göre akşam geç saatlerde ve sabahın erken saatlerinde gerçekleşmesi ihtimalinin daha yüksek olmasıdır.