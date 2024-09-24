Bilim insanları açıkladı: Ölüm ve yaşamın ötesinde üçüncü bir durum var

Bilim insanları, yaşam ve ölümün ötesinde yepyeni bir biyolojik durumu keşfetti. Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ölü hücrelerin yaşam formlarına dönüşebildiğini ve bu yeni formların kendi kendine hareket edebildiğini, kendini onarabilme ve hatta kopyalayabilme kapasitesine sahip olduğunu ortaya koydu.

Araştırma ekibi, bu durumu "üçüncü bir hâl" olarak adlandırıyor.

Geleneksel olarak, yaşam ve ölüm birbirine zıt kavramlar olarak kabul edilir. Ancak bu yeni keşif, ölü organizmaların hücrelerinden çok hücreli yaşam formlarının ortaya çıkabileceğini ve ölüm algısını tamamen değiştirebileceğini gösteriyor. Ölüm, genelde organizmanın işlevlerinin geri dönüşü olmayan bir şekilde durması olarak düşünülse de, organ bağışı gibi örneklerde belirli hücrelerin ve organların ölümden sonra da çalışmaya devam ettiği biliniyor.

Ölü Hücreler Yeni İşlevler Kazanıyor

Yeni bulgular, bazı hücrelerin ölüm sonrasında uygun biyolojik koşullar sağlandığında daha önce hiç bilinmeyen işlevler kazanabildiğini gösteriyor. Örneğin, laboratuvarda yapılan deneylerde ölü kurbağa embriyolarından alınan deri hücreleri, "ksenobot" adı verilen tamamen yeni yaşam formlarına dönüştürüldü. Bu ksenobotlar, biyolojik görevlerinin ötesine geçerek çevrelerinde aktif olarak hareket edebiliyor.

Kendini Onarabilen Yeni Organizma: Antrobotlar

Araştırmalar, insan akciğer hücrelerinin de laboratuvar ortamında "antrobotlar" adı verilen minyatür çok hücreli organizmalara dönüştürülebileceğini ortaya çıkardı. Bu antrobotlar yalnızca çevrelerinde serbestçe hareket etmekle kalmıyor, aynı zamanda yaralı nöron hücrelerini onarabilme yeteneği de sergiliyor.

Bu keşif, ölüm ve yaşam arasındaki sınırları yeniden tanımlıyor ve ölü organizmalardan yepyeni biyolojik formların doğabileceğini gösteriyor.