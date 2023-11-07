Bilim İnsanları Burun Delikleri Hakkında Şaşırtıcı İfadeler Kullandı!

Yeni araştırmalar, kokuları algılama şeklimizin burun deliklerimizden hangisinin en fazla kokuyu aldığına bağlı olarak değişebileceğini ortaya çıkardı. Çalışma yazarları, bir dizi farklı kokuyu koklayan 10 kişinin beyin aktivitesini gözlemlerken, her bir burun geçişinin bağımsız olarak tepki verdiğini keşfetti; bu, iki burun deliğinin belirli bir kokuya tepki verme şeklinde hafif bir fark olabileceği anlamına geliyor.

Araştırmalar Burun Deliklerinin Nasıl Çalıştığını Gösteriyor

Önceki araştırmalar, kemirgenlerin, iki burun deliğindeki koku konsantrasyonlarındaki farklılıkları yakalayarak kokunun kaynağına doğru nasıl ilerlediğini göstermişti. Ancak şu ana kadar insan schnozz'larının kokuları tek bir uyarı olarak mı yoksa iki ayrı sinyal olarak mı kodladığı belli değildi.

Araştırmanın yazarları, nöbetlerinin sinirsel kökenlerini tespit etmek amacıyla kafa içi derinlik elektrotları takılan 10 epilepsi hastasını araştırmaya dahil etti. Bu cihazları farklı bir amaç için ödünç alan araştırmacılar, koku testine katılan katılımcıların koku korteksindeki aktiviteyi kaydetti.

Deney sırasında koklayıcılara muz, kahve ve okaliptüs aromaları tüpler aracılığıyla her burun deliğine iletildi. Bu kokular sol, sağ veya her iki burun deliğine enjekte edilirken beyin aktivitesi ölçüldü; kokuların yoğunluğunun tüm denemeler boyunca sabit kalmasını sağlamak için bir fotoiyonizasyon detektörü kullanıldı.

İlginç bir şekilde, her iki burun deliği tarafından koklanan kokular aynı anda beyinde iki farklı temsili tetikledi; sağ burun deliği sağ yarıküredeki koku alma korteksine sinyaller gönderirken sol burun deliği sol yarıküreyi harekete geçirdi. Bu iki sinyal tamamen aynı değildi; bu da her burun deliğinin benzersiz bir deneyimi tetiklediğini gösteriyordu.

Benzer şekilde, aynı koku her burun deliğine ayrı ayrı sunulduğunda, üretilen aktivite modelleri benzerdi ancak eşit değildi. Çalışmanın yazarları şöyle araştırma hakkında şu ifadeleri yazdı:

- İki burun deliğinden gelen koku bilgisinin birincil koku korteksinde geçici olarak ayrıldığını gösterdik.

Olayların sırasını parçalara ayırarak, belirli bir burun deliğine sunulan bir kokunun, karşılık gelen beyin yarıküresinde nasıl bir tepkiye yol açtığını ve karşı yarıkürenin yalnızca yaklaşık yarım saniye sonra etkinleştirildiğini anlatıyorlar. Araştırmacılara göre, bu yerleşik koku hilesi, kemirgenlerde olduğu gibi insanların da kokunun kaynağını belirlemesine yardımcı olabilir.

Bu sonuçlar, sesleri lokalize etmek için kulaklar arası zaman farklarını kullanan işitsel sisteme benzeyen insan koku alma sisteminin, burun delikleri boyunca koku girdilerini karşılaştırmak ve tek bir koklamada kokunun hızlı lokalizasyonuna yardımcı olmak için böyle bir kodlama şemasını kullanıp kullanamayacağı sorusunu gündeme getiriyor.