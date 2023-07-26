Bilim insanlarını şaşırtan cüce yıldız keşfedildi: Türünün ilk örneği!

Diğer yıldız türleri gibi, beyaz cüce yıldızlar da genellikle birbirine oldukça benzer. Olmadıkları zamanlar hariç. Uluslararası bir gökbilimciler ekibi 26 Temmuz 2023'te gözle görülür derecede farklı bir beyaz cüce yıldız keşfettiklerini söyledi. İşin garibi, Bu cüce yıldızın. bir yarısı hidrojenden, diğer yarısı helyumdan oluşuyor. Garip, değil mi?

Aslında, türünün bilinen ilk beyaz cücesidir.

Araştırmacılar, hakemli bulgularını 26 Temmuz 2023'te Nature'da yayınladılar.

İKİ YÜZLÜ CÜCE YILDIZ

Gökbilimciler, Caltech'in Palomar Gözlemevi'ndeki Zwicky Geçici Tesis ( ZTF ) aletini kullanarak, iki yüzlü Roma geçiş tanrısından sonra Janus lakaplı beyaz cüce yıldızı keşfettiler. Araştırmacılar yüksek derecede manyetize edilmiş beyaz cüceler arıyorlardı. İşte o zaman Janus'u buldular. Kağıt şunları belirtir :

- Burada, iki yüzü olan geçiş halindeki bir beyaz cüce olan ZTF J203349.8+322901.1'in gözlemlerini sunuyoruz: atmosferinin bir tarafında hidrojen ve diğer tarafında helyum hakimdir. İlginç bir şekilde, Janus parlaklıkta hızlı değişiklikler yaşadı. Araştırma ekibi daha sonra daha fazla araştırma yapmak için Palomar'daki CHIMERA cihazını ve İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki Gran Telescopio Canarias'taki HiPERCAM cihazını kullandı. Ayrıca Janus'un her 15 dakikada bir kendi ekseni etrafında döndüğünü de buldular.

Caltech'te doktora sonrası bilim insanı olan baş yazar Ilaria Caiazzo şunları söyledi :

- Beyaz cücenin yüzeyi bir taraftan diğerine tamamen değişir. Gözlemlerimi insanlara gösterdiğimde şaşırıyorlar. Ek gözlemler Daha sonra, araştırmacılar Hawaii'deki Maunakea'daki WM Keck Gözlemevini kullanarak ek gözlemler yaptılar. İşte o zaman Janus onun iki yüzlü doğasını ortaya çıkardı. Bir spektrometre kullanan Caiazzo ve meslektaşları, o sırada beyaz cücenin bize bakan tarafında hidrojen buldular. Ancak beyaz cücenin diğer tarafı görüş alanına döndüğünde, onun yerine helyum içerdiği bulundu.

CÜCE YILDIZIN NEDEN İKİ FARKLI YÜZÜ VAR?

Peki yıldızın bir taraftan diğerine bu kadar farklı olmasına ne sebep olabilir? Araştırmacıların söylediğine göre bir olasılık, yıldızın nadir görülen bir evrim aşamasından geçiyor olması. Bu faz hem hidrojen hem de helyumu içerir. Caiazzo dedi ki:

- Hepsi değil, ancak bazı beyaz cüceler yüzeylerinde hidrojen baskınlığından helyum baskınlığına geçiş yapıyor. Böyle bir beyaz cüceyi iş başında yakalamış olabiliriz.

Hidrojen, beyaz cüce atmosferlerinin üstüne çıkma eğilimindedir. Bu arada daha ağır elementler çekirdeğe batar. Bilim adamları, beyaz cüce soğudukça tüm bu elementlerin yavaş yavaş birbirine karıştığını düşünüyor. Ayrıca helyumun sonunda bazı durumlarda baskın hale gelebileceği düşünülüyor, ancak tüm durumlarda.

Ancak bu, Janus'un neden bu kadar farklı iki tarafı olduğunu tam olarak açıklamıyor.

CÜCE YILDIZIN MANYETİK ALANLAR

Cevabın geri kalanı manyetik alanlarla ilgili olabilir. Caiazzo'nun açıklaması şu şekilde:

Kozmik cisimlerin etrafındaki manyetik alanlar asimetrik veya bir tarafta daha güçlü olma eğilimindedir. Manyetik alanlar, malzemelerin karışmasını önleyebilir. Yani manyetik alan bir tarafta daha güçlüyse, o tarafta daha az karışım ve dolayısıyla daha fazla hidrojen olacaktır.

Diğer bir olasılık ise, manyetik alanların Janus üzerindeki atmosferik gazların basıncını ve yoğunluğunu değiştirmesidir. Caltech'teki ortak yazar James Fuller şunları söyledi:

Manyetik alanlar, atmosferde daha düşük gaz basınçlarına yol açabilir ve bu, manyetik alanların en güçlü olduğu yerde bir hidrojen "okyanusunun" oluşmasına izin verebilir. Bu teorilerden hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz ama asimetrik kenarları manyetik alanlar olmadan açıklamanın başka bir yolunu düşünemiyoruz.

Araştırmacılar, Janus gibi daha fazla beyaz cüce yıldızın keşfedileceğinden umutlu. Janus var olduğuna göre, muhtemelen başkaları da vardır. Zwicky Geçici Tesisinden gelecek gökyüzü araştırmaları onları bulabilmelidir. Caiazzo'nun belirttiği gibi,

CÜCE YILDIZ NEDİR?

Beyaz cücelere yıldız denir ve bu teknik olarak doğrudur. Ancak, aslında ölü yıldızların kalan yoğun çekirdekleridir . Yıldızlar yakıt kaynaklarını tükettiler ve gazlarını uzaya fırlattılar. Tipik olarak Dünya büyüklüğündedirler, ancak kütleleri güneşimize benzer.

Ve gerçekten de, kendi güneşimiz bir gün beyaz bir cüce olacak.

Süpernova olarak patlayan yıldızlar dışında çoğu yıldız sonunda beyaz cüceye dönüşür. İlk olarak, yıldız kırmızı bir dev olmak için muazzam bir şekilde şişer. Ardından buharlaşırken arkasında yıldız çekirdeğini bırakır... yeni bir beyaz cüce.