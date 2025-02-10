Bilim ve Ütopya’da bu ay: Yemek sadece karın doyurmaz!

"Avcıdan Aşçıya: Beslenme ve Evrim" başlığıyla yayımlanan yeni sayıda, uzman bilim insanları beslenme alışkanlıklarının tarihini ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Bu ayın öne çıkan yazı başlıkları şöyle:

🔹 Yemek Sadece Karın Doyurmaz

🔹 Beslenme Alışkanlıklarının Evrimi: Ateşten Modern Diyetlere

🔹 Beslenmek Bizi İnsan Yaptı

🔹 Beslenme, Epigenetik ve Evrim Üçgeninde İnsan Sağlığı

🔹 Sanayi Sonrası Dönemde Doğal Adaptasyona Aykırı Beslenme Örüntüleri

🔹 Seyirlik Yemekler

🔹 Mikrobiyota ve İnsan Gelişimi

🔹 Gen-Kültür Birlikte Evrimi ve İnsan Beslenmesi

Bilim ve Ütopya’nın yeni sayısında ayrıca şu konular da ele alınıyor:

🔹 2024 Nobel Fizik Ödülü’nü Neden Fizikçiler Almadı?

🔹 Avrupa-Merkezciliği Aşmak: "Batı’dan Önce"nin Hikâyesi

🔹 Doğa Tarihinden Notlar: Anadolu’yu Doğuran Deniz – Tetis

🔹 Düz Dünya’dan Çoklu Evrenlere: İnsanlığın Kozmos Anlayışının Evrimi

🔹 Antik Dönemden Cumhuriyet’e Düşünce Birikimi

🔹 Japon Şiirinden Çeviriler: Ishikawa Takuboku

Şubat 2025 sayısına ve önceki sayılara Bilim ve Ütopya’nın dijital mağazasından ulaşmak mümkün.