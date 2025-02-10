Bilim ve Ütopya’da bu ay: Yemek sadece karın doyurmaz!

Türkiye’nin en uzun soluklu bilim dergilerinden Bilim ve Ütopya, Şubat 2025 sayısında beslenmenin evrimini mercek altına alıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bilim ve Ütopya’da bu ay: Yemek sadece karın doyurmaz!
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"Avcıdan Aşçıya: Beslenme ve Evrim" başlığıyla yayımlanan yeni sayıda, uzman bilim insanları beslenme alışkanlıklarının tarihini ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Bu ayın öne çıkan yazı başlıkları şöyle:

🔹 Yemek Sadece Karın Doyurmaz
🔹 Beslenme Alışkanlıklarının Evrimi: Ateşten Modern Diyetlere
🔹 Beslenmek Bizi İnsan Yaptı
🔹 Beslenme, Epigenetik ve Evrim Üçgeninde İnsan Sağlığı
🔹 Sanayi Sonrası Dönemde Doğal Adaptasyona Aykırı Beslenme Örüntüleri
🔹 Seyirlik Yemekler
🔹 Mikrobiyota ve İnsan Gelişimi
🔹 Gen-Kültür Birlikte Evrimi ve İnsan Beslenmesi

Bilim ve Ütopya’nın yeni sayısında ayrıca şu konular da ele alınıyor:

🔹 2024 Nobel Fizik Ödülü’nü Neden Fizikçiler Almadı?
🔹 Avrupa-Merkezciliği Aşmak: "Batı’dan Önce"nin Hikâyesi
🔹 Doğa Tarihinden Notlar: Anadolu’yu Doğuran Deniz – Tetis
🔹 Düz Dünya’dan Çoklu Evrenlere: İnsanlığın Kozmos Anlayışının Evrimi
🔹 Antik Dönemden Cumhuriyet’e Düşünce Birikimi
🔹 Japon Şiirinden Çeviriler: Ishikawa Takuboku

Şubat 2025 sayısına ve önceki sayılara Bilim ve Ütopya’nın dijital mağazasından ulaşmak mümkün.

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