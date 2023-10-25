Bitcoin Hacklenebilir mi? Bilgisayar Korsanları Unutulan Bitcoin Şifreleri İçin Yöntem Olduğunu Söylüyor!

Siber güvenlik uzmanlarından oluşan ekip, yüz milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin cüzdanına nasıl erişileceğini bulduklarını söylüyor. Tek sorun sahibinin ilgilenmemesi.

2011 yılında programcı Stefan Thomas, İsviçre'deki bir Bitcoin meraklısı için "Bitcoin Nedir?" başlıklı animasyonlu bir video hazırladı. Zahmetinin karşılığında kendisine Bitcoin cinsinden uygun bir ödeme yapıldı. Kesin olarak 7.002 Bitcoin. O zamanlar Bitcoin'in tanesi yalnızca 2 dolar değerindeydi. Bitcoin'lerin her biri şu anda yaklaşık 34.095,40 dolar değerinde, bu da Bitcoin'in değerini 238.735.990,80 dolar yapıyor.

Bitcoin Hacklenebilir mi?

Bitcoin şifresini unuttuğunu açıklayan Thomas, güvenlik bilincine sahip birisidir ve Bitcoin'i şifrelenmiş bir IronKey sabit diskinde tutuyordu. IronKey, kendisine erişmeye çalışan herkese, temelde kendi kendini yok etmeden önce 10 tahminde bulunur; bu da, örneğin, orada depolanan 238.735.990,80 $'ı olan kişiler için onu erişilemez hale getirir.

Thomas Bitcoin'in değeri hızla arttığından beri, Bitcoin'i depoladığı sabit diske farklı şekillerde erişmeye çalıştı. Sonuç olarak, zulası sonsuza dek kaybolmadan önce iki deneme hakkı kaldı.

O cüzdana girmeye çalışan tek kişi Thomas değil. Thomas, Bitcoin cüzdanına ulaşmak için bir ekip tuttu ve ekibin içinde siber güvenlik uzmanları da var. Ekip çok hassas çalışıyor cüzdanı hackleme konusunda, çünkü bu süreçte lezzetli bir komisyon kazanma ihtimalinin cazibesi de var.

Kripto Para Kurtarmada Uzmanlaşmış Ekip

Kayıp kripto para birimini kurtarma konusunda uzmanlaşmış bir firma olan Unciphered, bir çözüm üzerinde çalışıyor. Şimdi ise on yıllık IronKey sabit disklerine girmenin bir yolunu bulduklarını söylüyorlar ve Wired'a bunun gazeteci Andy Greenberg'e bir şifre belirlemesi ve ertesi gün bu şifreyi ona mesaj göndermesiyle mümkün olduğunu gösteriyorlar.