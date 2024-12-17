Bu şehirler 100 yıl içinde sular altında kalacak: Türkiye'den 2 şehir var

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en belirgin sonuçlarından biri olan deniz seviyesindeki yükselme, dünya genelinde milyonlarca insanı tehdit ediyor. Bu durum, özellikle kıyı şehirleri için büyük bir tehlike oluşturuyor. Peki önümüzdeki 100 yıl içinde sular altında kalacak şehirler hangileri?

Mert Sagit Mert Sagit
Bu şehirler 100 yıl içinde sular altında kalacak: Türkiye'den 2 şehir var
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Bilim insanlarına göre, deniz seviyesinin yükselmesi yalnızca toprak kaybına değil, aynı zamanda şiddetli fırtınalar, yıkıcı rüzgarlar ve aşırı yağışlarla kıyı bölgelerinde yaşamı tehdit eden daha büyük sorunlara yol açıyor. Bu felaket senaryoları, dünya genelinde hem ekonomik hem de insani krizlere neden olabilir.

İKLİM RAPORLARINA GÖRE TEHLİKE ÇOK YAKIN

Son yayınlanan iklim raporları, Tokyo, New York, Mumbai ve Bangkok gibi dev metropollerin yanı sıra Türkiye'den iki önemli şehrin de deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle ciddi bir risk altında olduğunu gösteriyor. Bu raporlarda toplamda 25 şehrin, önümüzdeki 100 yıl içinde su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

İşte 100 yıl içinde sular altında kalacak olan o şehirler;

AMSTERDAM, HOLLANDA

VENEDİK, İTALYA

NEW ORLEANS, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

KOPENHAG, DANİMARKA

ABU DABİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

DUBAİ, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

LİZBON, PORTEKİZ

BOSTON, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

BANGKOK, TAYLAND 

İZMİR, TÜRKİYE 

İSTANBUL, TÜRKİYE

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