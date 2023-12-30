Bugün Şeytan Kuyrukluyıldızı Patlayacak! Dünyaya Doğru Yaklaşıyor! Kuyrukluyıldız Patlayınca Ne Olur?

Şeytan kuyruklu yıldızı ismi verilen gök cisminin bugün içinde patlaması bekleniyor. Kuyrukluyıldızın boyutlarının neredeyse bir şehir kadar olduğu biliniyor. Gökbilimcilerin patlamasını beklediği bilimsel adının 12P olan kuyrukluyıldız patlarsa ne olacak?

Pek çok vatandaşın patlamanın sonucunda ne olacağını merak etmesi üzerine bilim insanları konuyla ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyorlar. Peki "Şeytan" ismi verilen 12P kuyrukluyıldız patlayınca ne olacak? Kuyruklu yıldız ne demek?

Kuyruklu yıldız ya da kirli kartopu, Güneş’in yakınından geçerken ısınarak gaz açığa çıkarmaya başlayan, buzlu, küçük Güneş Sistemi cisimleridir. Bu gaz çıkışı, görünür bir atmosfer veya koma ve bazen de bir kuyruk oluşturur.

ŞEYTAN KUYRUKLU YILDIZI NE ZAMAN PATLAYACAK? PATLARSA NE OLUR?

Gökbilimcilerden, dünyaya yaklaşan “şeytan kuyruklu yıldızına” ilişkin açıklama geldi. Bu yıl birçok kez patlayan “şeytan kuyruklu yıldızı” adlı göktaşının bir modelinin çıkarıldığını ifade eden gökbilimciler, göktaşının her 15 günde bir patlayarak gaz ve buz püskürttüğünü aktardı.

Resmi olarak 12P Kuyruklu Yıldızı olarak bilinen göktaşında en son patlamanın 14 Aralık’ta yaşandığı belirlenirken bir sonraki patlamanın bugün ya da yarın olabileceği açıklandı.

Güneşten gelen yoğun ısı tarafından etkilendiği belirlenen 12P Kuyruklu Yıldızı, patlamalar sırasında boynuzlar çıkarması nedeniyle “şeytan kuyruklu yıldızı” olarak adlandırılıyor.