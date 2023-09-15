Çantasında mumya bulundu! Ruhani kız arkadaşı olduğunu söyledi

Peru'nun Bolivya yakınlarındaki Puno bölgesinde bir teslimat şirketinden bir teslimatçının sırt çantasında 600 ila 800 yaşları arasında bir mumya bulundu. Mumyayla birlikte yakalanan 26 yaşındaki Perulu adam, '"Juanita" adındaki mumyanın bir tür ruhani kız arkadaşı olduğunu, onu evde sakladığını ve arkadaşlarına göstermek için dışarı çıkardığını söyledi.

RUHANİ KIZ ARKADAŞI

Polis, termal teslimat çantasının içinde bir mumyanın eşlik ettiği üç genç adamı buldu. Keşif, Peru'nun güneyindeki Puno şehrinde meydana geldi. Puno'nun Mantaro seyir noktasında alkollü içki tüketen arkadaş grubu, rutin kontrolde polis yetkilileri tarafından şaşkına döndü.

BBC'ye göre genç adam, Bir süredir odasını onunla paylaştığı için mumyayı "bir tür ruhani kız arkadaş" olarak tanımladı. Mumyanın sahibi olduğu iddia edilen kişi babasıydı ve genellikle televizyonun yanında duran bir kutuda saklıyordu. Mumyanın nasıl babasına ait olduğu bilinmiyor.

Kültür Bakanlığı yaptığı açıklamada, ulusal kültür varlığı olarak sınıflandırılan kalıntıların, muhtemelen Puno'nun doğu bölgesinden gelen mumyalanmış yetişkin bir adama ait olduğunu belirtti. Bu ofisin kaynakları, ön araştırmalara göre şahsın 45 yaşın üzerinde ve yaklaşık 1,51 metre boyunda olduğunu bildirdi.