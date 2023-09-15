Suya yazı yazmanın yolu bulundu!

Suya yazı yazmanın yolu imkansız gibi gözükse de bilim insanlarının ortak çalışması ile sudaki düşük ph'lı bölgeleri değiştiren cihaz yapıldı. Bu yeni bulunan cihaz sanatçılar için yeni bir ortam oluşturabilir.

Suya yazı yazmanın yolu bulundu!
Suya yazı yazmanın yolu bulundu!
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Suyun hattatlarına yazı yazmak için teknolojik araç olmamasının birkaç mükemmel nedeni vardır. Sürekli olarak değişen ve dönen mürekkebin dağılması ve formasyondan dışarı akması bunlardan bir tanesidir

Kargaların karar vermek için istatistiksel çıkarımı kullandığı keşfedildiKargaların karar vermek için istatistiksel çıkarımı kullandığı keşfedildiBilim ve Teknoloji

 SUYA YAZI YAZMANIN YOLUNU SAĞLAYAN KALEM YAPILDI

Almanya'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz (JGU), Darmstadt Teknik Üniversitesi ve Çin'deki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen keşif, sanatçılara yeni bir ortam sağlayabilir.

Bilim insanları tarafından bulunan bu cihaz, sıvıdaki iyonları değiştirerek nispeten düşük pH'lı bölgeler oluşturan özel bir malzemeden yapıldı. Suda asılı kalan parçacıkların izleri daha sonra asidik çözeltiye çekilir. Bu bölgenin çizilmesi kalıcı, çizgiler oluşturuyor.

sudaki iyonlar
Yazıyı sabit tutmak için prototip, boncuğu suda hareket ettirmek yerine suyu boncuğun etrafında hareket ettiriyor. İlk başta bu manuel olarak yapılıyordu, ancak daha sonra programlanabilir bir rocker cihazı kullanıldı.

# BİLİM TEKNOLOJİ # Suya yazı yazmanın yolu # bilim insanları
Çok Okunanlar
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı?
İl olmaya en yakın ilçeler belli oldu: Türkiye'de il sayısı 100'e çıkacak mı?
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
1 ölü 6 yaralı
1 ölü 6 yaralı
Dünyanın en iyi çorbaları
Dünyanın en iyi çorbaları
Öne Çıkanlar "Aynaya bak Avrupa!" - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - 15 Eylül 2023 "Aynaya bak Avrupa!" - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - 15 Eylül 2023 Maske mesafe kuralları geri mi gelecek? Maske mesafe kuralları geri mi gelecek?