Kargaların karar vermek için istatistiksel çıkarımı kullandığı keşfedildi

Kargaların ne kadar zeki oldukları ve ne kadar tehlikeli olduğu efsaneleri her zaman dolaşır. Buradaki istatistiksel çıkarım, bir şeyi seçmeye ilişkin önceki deneyimin o seçimi tekrar yapma şansını etkilediği şeydir. İnsanlarda bu durum yemek için bir yeri diğerine tercih etmek gibi görünebilir.

KARGALARIN İSTATİSTİKSEL ÇIKARIMI

Tübingen Üniversitesi'nde iki leş kargası, dokunmatik ekrandaki görüntüleri gagalamak ve böylece ödül kazanmak üzere eğitildi. Deneysel çalışmada başarı gösteren kargalar için deneysel çalışmayı ilerleterek dokuz farklı görüntüyü yüzde 10, 20 ve 30'dan yüzde 90'a kadar ödül olasılıklarıyla ilişkilendirmek için eğitildiler.

Araştırmanın başyazarı ve Tübingen Üniversitesi'nden Humboldt Araştırmacısı Dr. Melissa Johnston, Ars Technica'ya şöyle konuştu:

- Olasılık kavramını tanıtıyoruz; öyle ki, bir görüntüye yapılan her gagalama ödülle sonuçlanmayacak.

- Burası kargaların ekrandaki görüntü ile ödül kazanma olasılığı arasındaki benzersiz eşleşmeyi öğrendiği yerdir.

Kargalar, görsellerin her biriyle ilişkili ödül almanın farklı olasılıklarını hızla öğrenebildiler.

Denemeler 10 günlük eğitimin ardından gerçekleştirildi ve araştırmacılar, iki karganın sürekli olarak daha yüksek ödül olasılığıyla ilgili görüntüyü seçebildiklerini buldu. Bu onların istatistiksel çıkarımı kullanma yeteneklerini gösterir. Kargalar, herhangi bir eğitim almadan bir ay geçirdikten sonra hangi görüntülerin daha yüksek ödülle ilişkilendirildiğini bile hatırladı.

Johnston, kargalar üzerinde yapılan deney hakkında şu sözleri ekledi:

- Kargalara daha ziyade soyut nicelikleri (yani tam sayıları değil) öğrenmek, bunları soyut sembollerle ilişkilendirmek ve ardından bu bilgi kombinasyonunu ödülü maksimuma çıkaracak şekilde uygulamakla görevlendirildi.

Sonuçlar, kargaların daha yüksek ödül olasılığına sahip görüntüleri tekrar tekrar seçerek istatistiksel çıkarımlar yapabildiğini gösteriyor. Her iki karga da yüzde 76 oranında daha yüksek ödülü seçti. Ayrıca, bu seçim yüzde 50'nin üzerinde bir ödül olasılığını içerdiğinde, en yüksek ödüle sahip görseli seçme olasılıkları da daha yüksekti.