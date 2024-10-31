ChatGPT kullanıcılarına vergi geliyor!

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Türkiye'deki kullanıcılara %20 KDV uygulayacağını duyurdu. Aralık ayından itibaren geçerli olacak yeni ücretler neler?

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
ChatGPT kullanıcılarına vergi geliyor!
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OpenAI, yapay zeka sohbet botu ChatGPT kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirmede, Türkiye'deki abonelerden 1 Aralık itibarıyla yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi (KDV) alınacağını açıkladı. Kullanıcılara e-posta yoluyla yapılan duyuruda, faturalara KDV ekleneceği ve geçerli bir vergi kimlik numarasının hesabın vergi durumu bölümüne eklenmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

 AYLIK 822 LİRA 14 KURUŞ!

Şirket, vergi kimlik numarasına sahip kullanıcıların bunu hesaplarına eklemeleri gerektiğini belirterek, aksi halde faturaya yüzde 20 KDV uygulanacağını hatırlattı. Türkiye’de halihazırda 685,12 TL olan ChatGPT aylık abonelik ücreti, KDV eklenmesiyle yaklaşık 822,14 TL’ye yükselecek.

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