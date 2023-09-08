ChatGPT: Yükselişten Düşüşe, Geleceğe yolculuk

Son zamanlarda yapay zeka dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan ChatGPT, inişli çıkışlı bir dönemden geçiyor. OpenAI tarafından geliştirilen bu etkileyici yapay zeka modeli, Kasım 2022'deki lansmanının ardından hızla popülerlik kazandı ve birçok kullanıcının ilgisini çekti. Ancak son üç ay içinde modelin resmi web sitesine yapılan ziyaretlerde ciddi bir düşüş yaşandı.

CHATGPT'NİN HIZLI YÜKSELİŞİ VE SON DÜŞÜŞÜ

Ağustos ayı itibariyle kullanıcı trafiğinde yaşanan yüzde 3,2'lik kayıp, önceki iki ayda da yüzde onluk bir düşüşle takip edildi. Bu durum, bazı gözlemcileri endişelendirse de, ChatGPT'nin geleceği hala umut vaat ediyor.

Özellikle okulların açılmasıyla birlikte modelin trafiğini yeniden toparlaması bekleniyor. Yapay zeka modellerinin eğitim sisteminde daha fazla kullanılmasıyla, bu düşüşün geçici bir trend olabileceği düşünülüyor. ABD gibi ülkelerde, yapay zeka destekli eğitim araçlarına olan talep arttıkça, ChatGPT'nin yeniden yükselişe geçmesi olası görünüyor.

ChatGPT, başlangıçta lansmanından kısa bir süre sonra 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başaran bir modeldi. Bu başarı, uzmanlara göre, modelin tekrar büyümesi için güçlü bir temel oluşturuyor.

Ancak bu düşüşler, yalnızca trafiğe dayalı değil. Aynı zamanda ChatGPT'nin güvenilirlik ve kullanılabilirlik sorunları da gündeme geldi. Model, bazı durumlarda yanlış bilgileri veya istenmeyen içerikleri ürettiği için eleştirildi. OpenAI, bu sorunları gidermek için sürekli olarak güncellemeler yapmaya çalışıyor.

Sonuç olarak, ChatGPT'nin kısa vadeli trafiğinde yaşanan düşüşler, uzmanlara göre geleceği parlak olan bir modelin geçici zorlukları olarak görülüyor. Modelin gelişmeye devam etmesi ve güvenilirliğinin artmasıyla, ChatGPT'nin tekrar yükselmesi olası görünüyor. Bu yapay zeka modelinin gelecekteki gelişmelerini yakından takip etmeye devam edeceğiz.