Öğrencilerin ödevlerinin yükü Chat GPT'nin omuzlarında! Chat GPT eşsiz tarafları haberimizde

Dünyanın en fazla kullanılan yapay zeka yapısı Chat CPT sunduğu imkanlar bitmek bilmiyor. Öğrencilerin tez ödevlerinden, sınavlarına, para kazanmalarına kadar birçok özelliğini haberimizde sizler için derledik.

CHAT GPT NEDİR?

Chat GPT, yapay zeka destekli arama motoru olarak geçmektedir. Bir mesajlaşma ara yüzüne sahip olan arama motorunda içerik oluşturmadan, kaynakça dokümanlarına kadar bir konuyla ilgili tüm kombinasyonları kullanıcının önüne koymaktadır. Her geçen gün kendini geliştiren yapay zeka veri gerişleri üzerinde taban veri sistemini büyütmektedir.

CHAT GPT MESLEKLERİN UZMANI GİBİ DÜŞÜNÜR

Chat GPT'de araştırma yapılmak istenilen konunun mesleği üzerine düşünülmelidir. Ardından Chat GPT hangi meslekten olduğu söylenmeli ve araştırma özel bir kategori haline getirilmelidir. İşte ödevlerde kullanılan en fazla yöntem budur. Chat GPT akademisyen, ziraat mühendisi, doktor ve hatta bir tercüman dahi olabilir.

TEZLER VE AÇIK ÖĞRETİM SINAVLARI CHAT GPT'DEN

Okulların bitmesinin ardından yaz okulları, tek ders sınavları ve bitirme tezleri sürecinde ilk başvurulan kaynak olarak Chat GPT olarak biliniyor. Akademisyenler ve ders hocaları ise şaşırmış durumda. Peki Chat GPT üzerinden hazırlanan ödevleri tespit etmek mümkün mü? Bir sonra gelecek haberimiz için bizleri takipte kalın...