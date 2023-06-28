İMECE'den ilk görüntü geldi! TOGG Teknoloji Kampüsü'nü görüntüledi

Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli uydusu İMECE yörüngeye yerleşti. İMECE’den ilk görüntü geldi.

Tasarımı ve özellikleri sayesinde dünyanın her yerinden görüntü alabilecek milli ve yerli uydu İMECE, TOGG Teknoloji Kampüsü'nü görüntüledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan kampüsün İMECE uydusundan çekilen görüntüsünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medyadan paylaştı. Kacır, “Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor” dedi.

Yaklaşık 700 kilogramlık İMECE, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkemize hizmet verecek. Uydu, yörüngedeki testlerin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.