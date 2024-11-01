ChatGPT'de yeni özellik: Arama motoru eklendi!

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT yenilenmeye devam ediyor. OpenAI, bu konuşma uygulamasına "SearchGPT" arama motoru özelliğini ekledi.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
ChatGPT'de yeni özellik: Arama motoru eklendi!
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OpenAI'dan yapılan açıklamada, ChatGPT'nin artık eskisinden daha iyi şekilde webde arama yapabileceği belirtildi. 

Daha önce hızlı yanıt alınması için bir arama motoruna gidilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, ilgili kaynaklara bağlantılar içeren sonuçların, ChatGPT'den alınabileceği kaydedildi. 

WEBDE ARAMA İMKÂNLARI GELİŞİYOR

Açıklamada, ChatGPT'nin sorulan şeye göre webde arama yapabileceği veya webde arama simgesine tıklanarak manuel olarak aramanın seçilebileceği aktarıldı. 

Arama özelliğinin chatgpt.com adresinin yanı sıra, masaüstü ve mobil uygulamalarda kullanılabileceği ifade edilen açıklamada, tüm ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları ile SearchGPT bekleme listesi kullanıcılarının bugün yeni özelliğe erişebileceği bildirildi. 

ÜCRETSİZ KULLANANLAR İÇİN DE AKTİF OLACAK

Açıklamada, "SearchGPT" özelliğinin gelecek aylarda ücretsiz sürüm kullanıcılarına da açılacağı belirtildi. 

Hava durumu, borsa, spor, haberler ve haritalar gibi kategoriler için güncel bilgiler ve görseller eklemek amacıyla haber ve veri sağlayıcılarıyla ortaklık kurulduğu da belirtilen açıklamada, sohbetlerin artık kaynaklara bağlantılar içereceği vurgulandı.

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