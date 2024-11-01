Kredi kartı borcu yapılandırma imkanı! Düzenleme bugün başladı

Kredi kartı borcu yapılandırma kararı ile borcu biriken vatandaşlar 60 aya varan yapılandırma imkanlarına sahip olabilecekler. Merkez Bankası ve BDDK'nın aldığı bu karar, borçluların bir nebze de olsa nefes almasını planlıyor.

Kredi kartı yapılandırılmasından yararlanmak için ise belirli şartların sağlanması gerekiyor. Bu çerçevede yeni düzenlemenin detayları, başvuru koşulları ve uygulanacak faiz oranları dikkatle takip ediliyor.

PEKİ YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?

Yeni düzenleme ile borçlu kişiler, mevcut borç bakiyelerini belirlenen koşullar çerçevesinde 60 aya kadar yapılandırma fırsatına sahip olacaklar.

Kredi kartı borcu 60 ay yapılandırma imkânından yararlanabilmek için kart sahiplerinin dönem borcunun asgari tutarını ödeyememiş olmaları gerekmektedir.

Ödeme planı oluşturulurken, her ayın taksit tutarı asgari ödeme tutarına eklenerek belirlenecek. Ancak, yapılandırılan borcun en az yarısı ödenmeden kart limiti artırılamayacak.